جدة 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واساستضاف صالون جامعة جدة الثقافي أمس المدير التنفيذي للعمليات الإقليمية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس سليمان بن عبيد السنقوف, وذلك ضمن سلسلة لقاءات ثقافية تحتضنها الجامعة.وتناول اللقاء عدة محاور حول تطوير أحياء مدينة جدة من الناحية البيئية وجودة الحياة والعوامل المؤثرة على جودة الهواء والخطط المستقبلية لمكافحة التلوث.يُذكر أن جامعة جدة تُشارك بمبادرة "جدة الأجمل" في ملتقى مكة الثقافي الذي يأتي هذا العام تحت شعار "كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات".// انتهى //02:00ت م0006