كينشاسا 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسأعلنت سلطات الكونغو الديمقراطية أمس فقدان 145 شخصا على الأقل إثر غرق قارب كانوا على متنه شمال غربي البلاد وسط مخاوف من وفاتهم.وقال رئيس جماعات المجتمع المدني في المنطقة جان بيير وانجيلا في مؤتمر صحافي إن "145 شخصا على الأقل في عداد المفقودين ونخشى وفاتهم". وألقى وانجيلا باللوم على الحمولة الزائدة في غرق القارب.ووقع الحادث قرب بلدة باسانكوسو عندما انقلب قارب آلي محمل بالبضائع والحيوانات في نهر لولونجا. ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين محليين قولهم إن نحو 55 شخصا نجوا من الكارثة.// انتهى //04:47ت م0007