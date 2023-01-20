اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1444/6/27 هـ الموافق 2023/01/20 م واس
طوكيو 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 71ر6 نقطة أو ما يعادل 03ر0% ليصل إلى 94ر26411 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 55ر2 نقطة، أو13ر0% ، ليصل إلى 17ر1918 نقطة.
// انتهى //
07:07ت م
0012