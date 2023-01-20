جدة 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسأبرمت جمعية إكرام لحفظ الطعام اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة بهدف تعزيز الأمن الغذائي والقيم المتعلقة بحفظ النعم.وتم توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، ومدير جمعية إكرام لحفظ الطعام أحمد حربي المطرفي.وأوضح المطرفي أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق تعزيز الأمن الغذائي وغرس القيم المتعلقة بحفظ النعم في نفوس الطلاب وإتاحة الفرص التطوعية لهم ولمنسوبي التعليم للمشاركة في مجالات حفظ النعمة وإطعام الفقراء والمساكين.وأضاف المطرفي أن الاتفاقية تنص على أن يقوم الطرفان بزيارات متبادلة من أجل توطيد العلاقة وزيادة فاعلية الاتفاقية وتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية.من جانبه قال مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة أحمد الزائدي إن دور الجمعية في المجتمع مهم جدا لاسيما في الوقت الذي تشهد فيه المملكة هدرا كبيرا في الطعام ، مؤكدا أنه سيدعم هذه الاتفاقية بكل السبل المتاحة حاثا جميع منسوبي التعليم للمشاركة مع البرامج التطوعية التي تنفذها الجمعية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية سوف تساهم في خلق الوعي بين الطلاب وأسرهم وكذلك منسوبي التعليم في مكة.// انتهى //07:39ت م0014