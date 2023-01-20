بكين 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسظلت أسعار الفائدة الرئيسية على القروض لمدة عام واحد في الصين، دون تغيير.وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) وأن سعر الفائدة وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، بلغ 3.65 في المئة اليوم، دون تغيير عن الشهر السابق، مضيقة أن سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، الذي يستند إليه العديد من المقرضين في أسعار الرهن العقاري، ظل دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 4.3 في المئة، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.// انتهى //08:42ت م0015