لندن 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بزيارة رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، منطقتين في شمال مقاطعة إنجلترا، لشرح خطط الحكومة لمعالجة أزمة غلاء المعيشة وارتفاع فواتير الطاقة.واستعرضت في الشأن الدولي وقوف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على حجم الدمار في المنشآت والبنية التحتية الذي خلفته العواصف القوية بعدة مناطق في ولاية كالفورنيا مؤخراً.وأخبرت صحف لندن عن تعطل حركة الملاحة عبر القناة الإنجليزية أمس بين مينائي دوفر الإنجليزي وكالي الفرنسي بسبب تنفيذ عدة نقابات فرنسية إضراب شمل معظم قطاعات العمل العام.// انتهى //08:46ت م0016