سنغافورة 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينهي دورة التشديد النقدي، مما يعزز الاقتصاد ويدعم الطلب على الوقود.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بمقدار 48 سنتا، ما نسبته 0.6 في المئة، لتصل إلى 86.64 دولارًا للبرميل، بينما زادت أسعار الخام الأمريكي ، بنسبة 0.7 في المئة، ما يعادل 54 سنتا، ليصل إلى 80.87 دولارًا للبرميل.// انتهى //08:55ت م0017