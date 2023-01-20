جدة 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واساستقبلت رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم بمقر الجامعة أمس، سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس أوقيقو والوفد المرافق له.وأكدت رئيسة الجامعة أهمية دور التعاون المشترك لدعم جسور العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن الجامعة تدعم التعاون العلمي والتبادل الطلابي بينهما.من جهته عبَّر السفير الكيني عن سعادته بزيارة جامعة الملك عبدالعزيز، منوهاً بالتعاون المستمر بين المملكة وجمهورية كينيا.// انتهى //08:58ت م0018