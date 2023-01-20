القاهرة 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأكاديمية المصرية العسكرية، وتأكيده حرص القوات المسلحة على اكتساب طلبة الكليات والأكاديميات العسكرية للقيم الراقية.وتناقلت تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وتشديده على أهمية العمل بكل جدية على إحياء عملية السلام في أسرع وقت.وتحدثت صحف الجمعة عن الهدوء الذي عاد إلى جنوب العاصمة الليبية طرابلس، غداة اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوتين أمنيتين تتبعان حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة في منطقة قصر بن غشير.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية.ونشرت صحف القاهرة مطالبة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بتقديم الدعم لاستراتيجيات تسويق فاعلة للتمور في الدول العربية، والتركيز على أنظمة الجودة لزيادة الطلب من خلال الاستثمار والابتكار في هذا المجال.// انتهى //10:10ت م0019