القدس المحتلة 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمال الضفة الغربية وترافق مع ذلك اعتقالات وعمليات هدم لمنازل ومنشآت في القدس والأغوار، إضافة إلى قمع مسيرات سلمية مناهضة للاستيطان وذلك بالتزامن مع تحركات فلسطينية ودولية مكثفة لوقف عمليات التصعيد الإسرائيلي.واهتمت بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإدارة الأمريكية إلى التدخل العاجل وقبل فوات الأوان لوقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، من انتهاكات تتمثل بتكثيف الاستيطان، وعمليات القتل اليومية، واقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، واستباحة المسجد الأقصىوذلك خلال استقباله مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في رام الله.ولفتت صحف الجمعة النظر إلى اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه مع وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، في مدينة رام الله، وأكد لهم أن حل الدولتين بحاجة إلى حماية بوقف الإجراءات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين.وتناولت أنباء تحرر عميد الأسرى الفلسطينيين ماهر يونس بعد 40 عاماً قضاها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //10:16ت م0020