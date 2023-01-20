طوكيو 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع، إذ تعززت المعنويات بارتفاع العقود الآجلة الأمريكية بعد خسائر وول ستريت الليلة الماضية وكذلك تراجع الين.وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 0.56 في المئة، ليصل عند مستوى 26553.53 نقطة، مسجلاً زيادة أسبوعية بنسبة 1.66 في المئة، في حين حقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 0.59 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1926.87 نقطة، ليصعد بنسبة 1.25 في المئة خلال الأسبوع.// انتهى //11:01ت م0021