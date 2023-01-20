الرباط 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن إطلاق وكالة بيت مال القدس على مدار العام الحالي، سلسلة من الفعاليات بالرباط لتخليد مرور 25 عامًا على هيكلة المؤسسة وتدخلاتها لصالح المقدسيين.وتطرقت إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.وأشارت صحف الرباط إلى عودة الهدوء إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد اندلاع اشتباكات بين قوتين أمنيتين تابعتين لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته.ولفتت إلى الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن لولاية فلوريدا، لتفقد حجم الخسائر التي نتجت عن العواصف القوية التي اجتاحت الولاية منذ أيام.وواصلت صحف المغرب رصدها لتطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم، وخاصة في الصين التي ارتفع بها عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير.// انتهى //11:02ت م0022