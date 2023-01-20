شانغهاي 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسسجّلت واردات شانغهاي وصادراتها ارتفاعًا خلال العام الماضي 2022 حيث بلغت 4.19 تريليونات يوان، بزيادة 3.2 في المئة عن العام السابق.وذكرت الجمارك في شانغهاي، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن حجم واردات وصادرات شانغهاي بلت 10 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للصين، مشيرة إلى ارتفاع واردات وصادرات المدينة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 5.2 في المئة عن العام السابق لتصل إلى أكثر من 566 مليار يوان في عام 2022.وظل عدد شركات التجارة الخارجية في شانغهاي مستقرا، حيث وصل إلى 55800 شركة، بزيادة قدرها 0.8 في المئة عن العام السابق.وزادت صادرات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 130.1 في المئة، وبطاريات الليثيوم 360.8 في المئة خلال العام الماضي، ليصلا إلى ما يقرب من 84 مليار يوان و25.41 مليار يوان على التوالي.// انتهى //11:06ت م0023