إسلام آباد 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم مطالبة الخارجية الباكستانية من إيران بضمان عدم استخدام أراضيها للأنشطة الإرهابية ضد باكستان، واتخاذ إجراءات فعلية ضد العناصر الإرهابية التي شنت هجوماً عابر للحدود وقتلت أربعة جنود باكستانيين.واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري الذي أكد التزام بلاده بالتعاون مع أفغانستان لمحاربة الإرهاب، ومطالبته من المجتمع الدولي بدعم الاستقرار في أفغانستان.وتناولت صحف إسلام آباد أنباء الزلزال الذي ضرب شمال باكستان أمس بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وفي الشأن الأمني أخبرت عن مقتل ثلاثة أشخاص جراء هجوم نفذته عناصر إرهابية على نقطة أمنية شمال غربي باكستان.وأشارت إلى اتفاق باكستان وروسيا على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة التجارة الطاقة.وعرجت صحف الجمعة في الشأن الإقليمي على ارتفاع ضحايا موجة البرد القارس في أفغانستان إلى 78 قتيلاً، وتأثر معظم الدول النامية من التضخم والغلاء المعيشي الناجم على الكساد الاقتصادي العالمي.// انتهى //11:06ت م0024