تونس 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم إعلان السلطات الأمنية التونسية إلقاء القبض على عنصر إرهابي بمحافظة سيدي بوزيد وسط تونس.وتناولت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية.وتناقلت صحف الجمعة دعوة الرئيس النيجيري محمد بخاري دول الاتحاد الأفريقي إلى ضرورة إيجاد حلول مستدامة للأزمة التي تمر بها ليبيا، وذلك في كلمة له خلال مشاركته في النسخة الثالثة من المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم الذي أقيم في العاصمة الموريتانية نواكشوط.وأوردت إدانة الاتحاد الأفريقي بأشد العبارات اختطاف مسلحين لأكثر من 50 امرأة وفتاة في منطقة أربيندا شمالي بوركينا فاسو.وكتبت صحف تونس عن قرار الحكومة اليابانية العمل على تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال إعادة تصنيف المرض إلى نفس فئة الإنفلونزا الموسمية.// انتهى //11:20ت م0025