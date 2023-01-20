الخرطوم 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تصريح المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، إن الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، تتولى تيسير ورش عمل قضيتي السلام والعدالة.ونقلت عن رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وزير المالية جبريل إبراهيم، أن اتفاق السلام الذي وقع بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان بين أطراف العملية السلمية والحكومة يعد من أفضل الاتفاقيات التي وقعت في السودان خلال سبعة عقود.ونشرت صحف الجمعة إعلان الأمم المتحدة مقتل نحو ألف شخص، ونزوح أكثر من ثلاثمئة ألف سوداني خلال العام الماضي، جراء العنف الناجم عن الصراعات الداخلية والهجمات المسلحة في أكثر من 370 حادثاً أمنياً شهدتها البلاد.ولفتت الانتباه إلى إطلاق السلطات الأمنية في السودان سراح 60 متظاهرا اعتقلتهم في مظاهرات الثلاثاء الماضي.ونشرت صحف السودان دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإدارة الأمريكية إلى التدخل لوقف اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، واستباحة المسجد الأقصى.// انتهى //11:23ت م0026