بغداد 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسالتقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في مقر إقامته بدافوس، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأفاد بيان رسمي لمكتب الرئيس العراقي ببغداد أن رشيد أكد ضرورة الاستفادة من التجربة والخبرات الهولندية في كل المجالات، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين البلدين.فيما نقل البيان تأكيد رئيس الوزراء الهولندي على موقف بلاده الداعم للشعب العراقي من خلال تقديم الخبرات في مجالي المياه والزراعة، مشيدًا بالدور المحوري للعراق في ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة.// انتهى //11:39ت م0027