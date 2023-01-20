عمّان 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.21 في المئة،، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2655.9 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 10.1 ملايين دينار أردني، مقارنة مع 8.3 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 20.6 في المئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 50.3 مليون دينار أردني، مقارنة مع 41.7 مليون دينار للأسبوع السابق.وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 30.2 مليون سهم، نُفذت من خلال 19792 صفقة.// انتهى //13:13ت م0029