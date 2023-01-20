القدس المحتلة 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسأقام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقال منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن العشرات من المستوطنين استولوا على أراضي فلسطينية في قرية جوريش جنوب شرقي مدينة نابلس، وشرعوا بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة استراتيجية وجغرافية تعد حلقة الوصل بين مدن شمال الضفة العربية، لافتاً النظر أن البؤرة الاستيطانية ستزحف على أراضي قرية جوريش خاصة بعد أن وضع الاحتلال الإسرائيلي في السابق أسلاك شائكة تمهيداً للاستيلاء عليها وضمها للمخططات الاستيطانية.// انتهى //13:20ت م0031