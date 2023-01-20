سياسي / الرئيس الروسي يبحث مع نظيره الكازاخستاني تطوير الشراكة الاستراتيجية
الجمعة 1444/6/27 هـ الموافق 2023/01/20 م واس
موسكو 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، تطوير الشراكة الاستراتيجية والتعاون في قطاع الطاقة بين البلدين.
وأفاد بيان الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيسين الروسي والكازاخستاني، ناقشا هاتفيا القضايا المتعلقة بتطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الكازاخية وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.
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