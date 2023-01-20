موسكو 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، تطوير الشراكة الاستراتيجية والتعاون في قطاع الطاقة بين البلدين.وأفاد بيان الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيسين الروسي والكازاخستاني، ناقشا هاتفيا القضايا المتعلقة بتطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الكازاخية وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.// انتهى //13:38ت م0033