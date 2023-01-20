الدرب 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واستفقّد أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، أمس ، بلديتي محافظة الدرب ومركز الشقيق ، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها للبلديات التابعة للأمانة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.ووقف أمين المنطقة خلال الجولة على سير العمل بالمشاريع البلدية ، مستعرضاً مع رئيسي البلديتين الموضوعات التي تهم عمل البلديتين والخدمات التي تقدمها للمواطنين, والسبل الكفيلة بتذليل كافة المعوقات التي تعترض عملهما والمشروعات التابعة لهما, بما يحقق أعلى معايير الجودة, وتنفيذها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.كما تفقد المهندس الغزواني مشروع المركز الحضاري بالشقيق الجاري تنفيذه بالكورنيش السياحي الشمالي ، مطّلعاً على سير العمل ونِسب الإنجاز المنفذة في المشروع الذي يقام على مساحة 1600 متر مربع ، ويحوي مسرحاً مكشوفاً وآخر مغلقاً وصالات للاجتماعات ومرافق للضيافة وصالات لاستقبال كبار الشخصيات ومكاتب للعاملين بالمركز و مواقف خاصة وعدد من المرافق الخدمية المساندة الأخرى.فيما دشّن أمين منطقة جازان خلال الزيارة عدداً من الفرص الإستثمارية بمركز الشقيق بهدف تعزيز الجانب الإستثماري في المنطقة وجلب الإستثمارات والمشاريع النوعية في مجال الترفيه والسياحة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م ، والتقى بمحافظ الدرب فيصل بن ناصر بن وريك ورئيس مركز الشقيق أكرم علي آل سالم وأعضاء المجلس المحلي بالدرب والأهالي ، باحثاً معهم إحتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات والمشروعات البلدية.// انتهى//14:28ت م0035