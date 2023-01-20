الرياض 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسينطلق الأحد القادم "معرض الرياض للفضاء" الذي تنظمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالشراكة مع وزارة التعليم والهيئة السعودية للفضاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وواحة الملك سلمان للعلوم، ويقام في مقر واحة الملك سلمان للعلوم تحت شعار: "الإنسان والفضاء" ويمتد لـ30يوماً حتى 29 رجب 1444هـ (الموافق 20 فبراير 2023م).ويقّدم المعرض تجارب تعليمية وتفاعلية حية، تمكّن الزوّار بمختلف فئاتهم العمرية من التعرف على علوم الفضاء واكتشافاته بشكل مباشر، من خلال تصوير العلاقة بين الإنسان والكون، والمساعدة في استكشاف ومعرفة أسرار الفضاء على مر العصور، والتعرف على الإنجازات العظيمة التي أحدثت فارقاً كبيراً في فهم الإنسان للكون وساهمت في تطوير اكتشافاتها في الفضاء الفسيح، ابتداء من علم الأرصاد الفلكية، ومروراً بإطلاق الرحلات الفضائية، ووصولاً إلى تطوير التقنيات الحديثة.ويشتمل المعرض على 8 محطات للتجارب الحيّة، تزخر بالمعلومات والتشويق، حيث ينقل زواره، في رحلة لاستكشاف تطور علم الفلك، وعلم الكونيات، وعدد من النظريات العلمية الحديثة حول طبيعة الكون، من خلال استخدام ألعاب تعليمية ممتعة، وأجهزة محاكاة تفاعلية، مثل "المشي على المريخ"، وتجربة تقنيات تستخدم لدراسة الكون مثل: التلسكوب، والأقمار الصناعية وغيرها، إلى جانب تنظيم دورات تفاعلية حول استكشاف الفضاء وأسراره، تجيب على الأسئلة التي تتردد باستمرار في عقول الزوار حول الفضاء وعلومه واكتشافاته.وأوضح المشرف على قطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس خالد بن عبد الله الهزاني، أن معرض الرياض للفضاء يمزج بين العلم والترفيه، ويسهم في إثراء الحياة العلمية والثقافية في أوساط سكّان وزوّار المدينة، وتحقيق النمو المنشود في هذا القطاع، وصُنع فرص عديدة للعاملين فيها، بما ينسجم مع أهداف "رؤية المملكة 2030".وأكد المهندس خالد الهزاني، أن علوم الفضاء تعد من أهم العلوم التي تجذب أعداداً كبيرة من المهتمين من شرائح عمرية مختلفة، وفي مقدمتها جيل الشباب، لذا جاءت النسخة الأولى من المعرض لتمنح أبنائنا وكافة الزوار، الفرصة للتعرف عن قرب على علوم الفضاء، واكتشاف ما يتضمنه المعرض من فعاليات وأنشطة تتناسب مع كافة الفئات العمرية، والقيام بتجارب تعليمية عبر طرق ترفيهية ثرية بالمعلومات في هذا المجال، بما يسهم في استكشاف مواهب جديدة في هذا العلم العريق، وبما يواكب تطلعات المملكة في تحقيق الريادة العلمية في مجال علوم الفضاء.يذكر أن المعرض يفتح أبوابه يومياً خلال الفترة من (الـ 10 صباحاً، حتى الـ 10 مساءً)، ويمكن للزوار حجز تذاكر معرض الرياض للفضاء عبر الموقع الرسمي https://riyadhspacefair.com/#contact.// انتهى //14:48ت م0037