رياضي / اختتام بطولة المنطقة الجنوبية لكرة الطاولة
الجمعة 1444/6/27 هـ الموافق 2023/01/20 م واس
أبها 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس
اختتمت أمس على صالة مدينة الملك فيصل الرياضية بمنطقة جازان بطولة المنطقة الجنوبية لكرة الطاولة في نسختها الأولى بمشاركة 8 أندية تمثل مناطق عسير وجازان والباحة ونجران واستمرت منافساتها لمدة 4 أيام.
وحقق فريق نادي العرين من محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير المركز الأول وفريق نادي اليرموك من محافظة أبوعريش المركز الثاني وفريق نادي نجران المركز الثالث .
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14:50ت م
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