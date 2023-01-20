أبها 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واساختتمت أمس على صالة مدينة الملك فيصل الرياضية بمنطقة جازان بطولة المنطقة الجنوبية لكرة الطاولة في نسختها الأولى بمشاركة 8 أندية تمثل مناطق عسير وجازان والباحة ونجران واستمرت منافساتها لمدة 4 أيام.وحقق فريق نادي العرين من محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير المركز الأول وفريق نادي اليرموك من محافظة أبوعريش المركز الثاني وفريق نادي نجران المركز الثالث .//انتهى//14:50ت م0038