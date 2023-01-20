تبوك 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسانطلقت امس, فعاليات مهرجان الخير الثاني بمنطقة تبوك, والذي تنظمه جمعية الملك خالد الخيرية النسائية بالمنطقة على مدى سبعة أيام وذلك بمول تبوك بارك .وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية هويدى عبدالفتاح الوكيل أن المهرجان يقام للمرة الثانية بعد النجاحات التي حققها في الموسم الماضي، والذي يستهدف فتح نوافذ تسويقية للأسرة المنتجة المسجلة بالجمعية لترويج منتجاتها ومشغولاتها واعمالها عبر منح الفرص التجاريه لها .وأفادت بأن المهرجان يضم أجنحة وأركان مختلفة تضم الحرف اليدوية، والمأكولات، والأزياء الحديثة والتراثية والإكسسوارات، وفنون الحرف اليدوية والحياكة، والبخور والعطور، إضافة لمشغولات فن الريزن، وفن الكروشيه ، مشيرة إلى أن الجمعية تعمل على الاسهام في رفع مستوى الأسرة الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والديني، والصحي من خلال حزمة من البرامج والأنشطة المتنوعة من منطلق المسؤولية الإجتماعية المنوطة بها .// انتهى //16:22ت م0044