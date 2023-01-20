نجران 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة في - عمادة شؤون الطلاب - أمس، ندوة عن "جهود المملكة في نشر التسامح وأثره النفسي والمجتمعي"، وذلك ضمن مبادرة "التسامح لغة العالم"، وتزامناً مع منافسات الجامعات لمبادرة تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال والسلام الذي تنظمها جامعة طيبة لبرنامج سفراء الوسطية.وتطرقت الندوة إلى جهود المملكة في نشر قيم التسامح، وما توليه من اهتمام كبير لتعزيز قيم التسامح وترسيخها في نفوس الأجيال استمراراً لمسيرة المملكة الطويلة في نشر التسامح باعتباره منهج حياة ومبدأ من المبادئ بين البشر، كما تناولت السمات النفسية والاجتماعية للشخصية المتسامحة وأثرها المجتمعي في بناء علاقات المحبة والترابط، ودورها في تحقيق السلام الداخلي والنفسي.// انتهى //16:25ت م0045