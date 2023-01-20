سياسي / رئيس الوزراء الباكستاني يلتقي وزير الطاقة الروسي
الجمعة 1444/6/27 هـ الموافق 2023/01/20 م واس
إسلام آباد 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس
التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولكينوف، الذي يزور إسلام آباد حالياً ، للمشاركة في الاجتماع الدوري الثامن للجنة الحكومية الروسية الباكستانية المشتركة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيزعلاقات التعاون الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات خاصة، التجارية والاقتصادية، والنفط، والطاقة .
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16:55ت م
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