إسلام آباد 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولكينوف، الذي يزور إسلام آباد حالياً ، للمشاركة في الاجتماع الدوري الثامن للجنة الحكومية الروسية الباكستانية المشتركة.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيزعلاقات التعاون الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات خاصة، التجارية والاقتصادية، والنفط، والطاقة .// انتهى //16:55ت م0047