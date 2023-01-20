رياضي / أخضر المبارزة ثاني العرب بـ 8 ميداليات
الجمعة 1444/6/27 هـ الموافق 2023/01/20 م واس
الرياض 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس
حقق المنتخب السعودي للمبارزة المركز الثاني في البطولة العربية للعمومي للمبارزة التي اختتمت في البحرين بعد أن حصد 8 ميداليات "فضيتان و6 برونزيات"، حيث حصل الأخضر السعودي للسيدات )فرق ( على الميدالية البرونزية لسلاح الفويل، فيما نال المنتخب للرجال برونزية سلاح السايبر.
وكان المنتخب السعودي للسيدات )فرق ( قد حقق فضيتين لسلاحي الابيه والسايبر، كما حصد 4 ميداليات برونزية في منافسات الفردي، حققها كل من ندى عابد "سلاح الابيه"، والحسناء الحماد "سلاح السايبر"، وجواد الداوود "سلاح الابيه ومشاري البشير "سلاح السايبر".
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17:11ت م
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