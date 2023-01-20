الرياض 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسنظمت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه زيارة لأعضاء ديوانية الغالين في رحلة ترفيهية استثنائية لـ #بوليفارد_وورلد، ضمن فعاليات موسم الرياض لقضاء أوقات ممتعة وتجربة فريدة، وذلك تفعيلًا للمشاركة المجتمعية .وتهدف هذه المبادرة إلى الاحتفاء بأعضاء ديوانية الغالين، وخلق بيئة حيوية جاذبة، تغير من نمط حياتهم اليومي، وتشعرهم بمكانتهم التقديرية لدى المجتمع، إضافة إلى التعرف على البرامج الترفيهية التي تنظمها هيئة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض .وشهدت الزيارة تفاعلًا كبيراً بين أعضاء الديوانية وزوار المنطقة الترفيهية #بوليفارد_وورلد، من خلال مشاركة كبار السن بحماس وفرح في العديد من الفعاليات، سواء ألعاب الكبار أو التجول في البحيرة الداخلية والتقاط صور تذكارية مع فريق الهيئة وموسم الرياض وغيرها .الجدير بالذكر، أن ديوانية الغالين هي مبادرة نوعية لأمانة منطقة الرياض تهدف إلى توفير بيئة اجتماعية تلائم كبار السن، يتبادلون من خلالها الخبرات، ويمارسون فيها الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، ويتلقون دورات تدريبية وتطويرية في مختلف المجالات، تماشياً مع برامجها الهادفة إلى تعزيز الترابط فيما بين السكان، وتوفير أماكن للتفاعل الإيجابي من قبل الأهالي والزوّار .// انتهى //19:02ت م0068