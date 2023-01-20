تبوك 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واستغلَّب فريق الأهالي لكرة السلة على مستضيفه فريق ضباء من منطقة تبوك بنتيجة 89 - 72 نقطة ,في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة جامعة تبوك، ضمن منافسات الجولة (18) للدوري الممتاز لكرة السلة.وجاءت نتائج الأشواط الأربعة لصالح فريق الأهالي بنتيجة 23-21 في الشوط الأول ، وبنتيجة 22-16 في الشوط الثاني والثالث ، ليستكمل فريق الأهالي الشوط الرابع بتوسيع الفارق بنتيجة 22-19 نقطة وإنهاء اللقاء لصالحه.فيما جاء أفضل مسجل للقاء لاعب فريق نادي ضباء بوتنيك هريست بـ 24 نقطة، يليه لاعب فريق الأهالي كنغ بـ 23 نقطة.// انتهى //19:06ت م0070