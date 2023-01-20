عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ حوالي 6 ملايين لتر من المياه لمخيمات النازحين بمحافظتي حجة وصعدة خلال أسبوع
الجمعة 1444/6/27 هـ الموافق 2023/01/20 م واس
حجة 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة .
وجرى خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023م، في محافظة حجة ضخ 5.513.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 634.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 36 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين .
كما جرى في محافظة صعدة ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وقد استفاد من تلك الخدمات 44.757 فرداً .
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19:06ت م
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