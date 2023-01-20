مقديشو 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واستمكنت قوات الجيش الصومالي في عملية أمنية اليوم، من القضاء على نحو 100 عنصر إرهابي وإصابة عشرات من مليشيات الخوارج الارهابية، ضد مدينة “غلعد” التابعة لمحافظة غلغدود بمحافظة غلمدغ وسط البلاد.وأكد المسؤولون العسكريون وفق - وكالة الأنباء الصومالية - اليوم، أن العمليات العسكرية جاءت بعد هجوم مباغت قامت به العناصر الإرهابية ضد “غلعد”، ولكن الجيش تصدى لها ، والحق خسائر فادحة بالإرهابيين كما صادر معدات عسكرية للعدو.وأوضح المسؤولون أن سبعة جنود بينهم ضابط استشهدوا خلال العملية العسكرية ضد المتمردين.الجدير بالذكر أن مدينة ” غلعد” تعتبر من بين ثلاث مدن استراتيجية، استعادها الجيش الوطني منذ بداية هذا الأسبوع من أيدي مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.// انتهى //19:11ت م0073