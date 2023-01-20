جيزان 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسارتفعت وتيرة الاستعدادات لإطلاق فعاليات مهرجان جازان للعسل في نسخته الثامنة بمحافظة العيدابي الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، حيث تشهد منطقة جازان كل عام كرنفالاً يعرض فيه النحالين منتجاتهم من العسل الذي تتميز به المنطقة ويشارك فيه عدد كبير من النحالين عارضين أنواعاً كثيرة من العسل الذي تشتهر به المنطقة من أهمها " السدر، والسمر، والسلم".وحقق المهرجان في السنوات الماضية نجاحات متواصلة، حيث يحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وسمو نائبة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد ، وأسهم في الحفاظ على العسل البلدي وتعزيز المردود الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وأصبح عامل جذب سياحي وتراثي وتحسين جودة العسل وزيادة إنتاجه، وتطوير صناعة العسل.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف ، أن الوزارة تقدم للنحالين خدمات تعزز حبهم لهذا المنتج المهم وذلك بتقديم عدد من الخدمات عبر منصة الخدمات الالكترونية " نما " والتي تشتمل على أكثر من 13 خدمة منها إصدار تراخيص المناحل، وتصاريح مزاولة المهنة، وتأييد العمالة وغيرها، وقد بلغ عدد الخلايا بأكثر من " 59418 " خلية نحل، وجاوز عدد النحالين في منطقة جازان " 4000 " نحال تقريباً من بينهم 800 نحال حصلوا على التراخيص.وبين المهندس آل عطيف أن النحالين والراغبين في هذا المجال ، يحظون بخدمة التدريب من خلال مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان لتمكينهم من تحقيق أهدافهم من الإنتاج والاكتفاء الذاتي والحصول على مصدر رزق لهم ، حيث تم تدريب (12) متدربة في المرحلة الأولى ، و (140) متدرب ومتدربة في المرحلة الثانية.يذكر أن منطقة جازان تشتهر بتنوع تضاريسها وخصوبة تربتها وتوفر الغطاء النباتي المميز لما حباها الله من موقع استراتيجي جنوب غرب مملكتنا الحبيبة، حيث تتنوع المحاصيل الزراعية والسمكية والحيوانية وإنتاج العسل.ويتغذى النحل على مراعي متنوعة في المنطقة مثل (السدر ، والسمر ، والسلم ، والدوم ، والقتاد ، والضهيانة ، والسحايا ، والأثل)، وبتوجيه من سمو أمير منطقة جازان بأن تكون المنطقة محمية للنحل البلدي فقد حرصت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق هذا التوجه ، إذ صدرت موافقة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بتخصيص منطقة جازان بكافة محافظاتها لتربية سلالات النحل البلدي، ومنع دخول سلالات النحل المستورد، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على النحل المحلي وزيادة إنتاجه.// انتهى //19:19ت م0075