الخرطوم 27جمادي الآخرة 1444ه الموافق 20يناير2023واسالتقي عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس الذي يزور دولة جنوب السودان حاليا، مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية الفريق توت قلواك.وأكد إدريس خلال اللقاء على ضرورة ترقية وتطوير العلاقات الثنائية، مع جنوب السودان، بما يخدم مصالح وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين مشيدا بالجهود التي تبذلها دولة جنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.كما أكد حرصه على تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان، واستكمال تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية، ترسيخاً لدعائم الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي في المنطقة.// انتهى //19:21ت م0076