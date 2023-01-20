مقديشو 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسعقد بالعاصمة الكينية نيروبي، اليوم مؤتمرا بين مسؤولين في الصومال وصندوق النقد والبنك الدوليين ناقشوا خلاله النظام المالي للصومال والنمو الاقتصادي.وأفادت - وكالة الأنباء الصومالية - أنه جرى خلال المؤتمر استكمال نظام عملية إعفاء الصومال من الديون.وقال وزير المالية الصومالي، علمي محمود نور في تصريح صحفي : إن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات المنعقدة بين الصومال وصندوق النقد والبنك الدوليين لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //19:31ت م0078