عام / انعقاد مؤتمر حول الإعفاء من الديون الخارجية للصومال
الجمعة 1444/6/27 هـ الموافق 2023/01/20 م واس
مقديشو 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس
عقد بالعاصمة الكينية نيروبي، اليوم مؤتمرا بين مسؤولين في الصومال وصندوق النقد والبنك الدوليين ناقشوا خلاله النظام المالي للصومال والنمو الاقتصادي.
وأفادت - وكالة الأنباء الصومالية - أنه جرى خلال المؤتمر استكمال نظام عملية إعفاء الصومال من الديون.
وقال وزير المالية الصومالي، علمي محمود نور في تصريح صحفي : إن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات المنعقدة بين الصومال وصندوق النقد والبنك الدوليين لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك .
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19:31ت م
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