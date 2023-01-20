الدمام 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسأكد صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن محافظة الأحساء تحظى برعاية واهتمام وعناية من قيادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – واستمر هذا الاهتمام في عهود أبناءه الملوك"رحمهم الله جميعاً" وصولاً إلى هذا العهد الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .جاء ذلك خلال استقبال سموه مساء أمس بقصر البندرية بمحافظة الأحساء عدداً من أصحاب السموِّ والفضيلة والمعالي وأهالي محافظة الأحساء وقيادات القطاعات الحكومية من عسكريين ومدنيين، بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء .وقال سموه : " الحمد لله في هذا الأسبوع شهدنا انطلاق مهرجان التمور الذي تعودنا أن نطلقه في كل عام، وهو مهرجان يعرض خيرات هذه الأرض، وما رأيته في هذه النسخة من المهرجان من صناعات تحويلية وصناعات جديدة وخيرات يمكن أن يستفيد منها الأنسان أمر يدعوا للفخر، حيث أن النخلة كما يعلم الجميع شجرة مباركة ذكرت في القران الكريم وجدير أن نهتم بها ونرعاها، واذا كان للنخيل وطن فالأحساء وطنها، كما اسعدني ما رأيته في المهرجان من وجود أبناء واحفاد رجالات ورثوا هذه المهنة لأبنائهم وأحفادهم حتى تستمر وتزدهر وتتطور ".ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بما حبى الله به محافظة الاحساء الغالية من خيرات زراعية وتطور في عدة مجالات منها الأدب والثقافة والصناعة والكثير من القيم المضافة ، حاثا الجميع على المحافظة عليها والإسهام في تطويرها .ثم قدم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد بن فهد النويران عرضاً عن استراتيجية المركز وخططه المستقبلية لدعم صناعة التمور في المملكة ، وأهدافه، ورؤيته أن يكون مركزاً أساسياً لتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور السعودية لتكون تمور المملكة الخيار الأول عالمياً، مشيراً إلى المبادرات قام بها المركز، ومنها مبادرة تحفيز صادرات التمور وتضمنت مشاريعها تمكين الشركات الرائدة، وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية وترويج التمور دولياً وفي الأسواق الحرة، وتحفيز الاستهلاك المحلي للتمور، بالإضافة لدعم المركز للتجارة الإلكترونية عبر منصة التجارة الإلكترونية وهي منصة إلكترونية تجمع شركات التمور المعتمدة وتقوم ببيع منتجاتهم للمستخدم النهائي بأسعار التجزئة والجملة من خلال البيع المباشر أو المزادات الإلكترونية .بعد ذلك حضر أصحاب السموِّ والفضيلة والمعالي وأهالي محافظة الأحساء وقيادات القطاعات الحكومية من عسكريين ومدنيين مأدبة العشاء التي أقامها سمو أمير المنطقة الشرقية تكريما لهم.// انتهى //19:41ت م0080