الرياض 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسدعت أمانة منطقة الرياض الخبراء والباحثين في مجال التراث المعماري والعمراني، إلى التقدم بمقترحاتهم البحثية للمشاركة في مؤتمر الجمعية العالمية لدراسة البيئات التقليدية (IASTE)، والذي تستضيفه الأمانة خلال الفترة من 5-10 يناير 2024م، بالتعاون مع وزارة الثقافة وجامعة الملك سعود.ويشارك في المؤتمر الذي يُعني بالجوانب البحثية المتعلقة بالتراث المعماري والعمراني، نخبة من المتخصصين بأوراق علمية محكّمة في مجالات العمارة، والتخطيط العمراني، وعلم الاجتماع، والتاريخ، وغيرها، وذلك في إطار ريادة الأمانة لمجالات العمارة والحفاظ على التراث والاهتمام بنهضة المدن في المنطقة.وتهدف الجمعية الدولية لدراسة البيئات التقليدية التي تأسست في عام 1988 إلى تمكين المختصّين لتقديم ومناقشة الأفكار والأساليب البحثية والتطبيقية المتعلقة بالتراث بشكل عام وبالتراث المعماري والعمراني بشكل خاص، وتوالت مؤتمراتها بعد ذلك كل سنتين وعقدت في بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتايلند، والإمارات العربية المتحدة، وهونغ كونغ، وإيطاليا، ومصر، وتونس، والكويت، والبرازيل، وسنغافورة، وغيرها من الدول المستضيفة.// انتهى //19:48ت م0081