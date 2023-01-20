دافوس 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم ، معالي وزيرة التغير المناخي في جمهورية باكستان الإسلامية السيدة شيري رحمن، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، والجهود الدولية المبذولة للحد من ظاهرة التغير المناخي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس 2023".// انتهى //20:37ت م0083