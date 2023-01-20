اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الجمعة 1444/6/27 هـ الموافق 2023/01/20 م واس
الرباط 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 0.44%، مسجلاً 10.212,84 نقطة.
وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.34% ليستقر عند 819,25 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.12% مسجلاً 780,95 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 68 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 535 مليار درهم مغربي.
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