رفحاء 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واستشهد الأسواق والمتاجر والمحال المختصة ببيع مستلزمات الرحلات والتخييم بمحافظة رفحاء حراكاً لافتاً هذه الأيام مع البداية المبكرة للربيع الاستثنائي الذي تشهده المنطقة هذا العام.وأكد لـ"واس" عدداً من أصاحب المحال المختصة ببيع مستلزمات الرحلات المتنوعة أن المتاجر في عموم المنطقة تنتعش مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار وبداية الربيع، حيث يستعد الأهالي والزوار للرحلات وإقامة المخيمات، مما يجعل التجار يعملون على توفير ما يخص الرحلات والمستلزمات البرية من خيام وأدوات طهي وغيرها.يذكر أن الأجواء الشتوية والربيع الاستثنائي المبكر هذا العام بالمنطقة استهوى الأهالي والزوار للخروج إلى براري وفياض وأودية وصحاري المنطقة المعروفة بطبيعتها الخلابة لمعايشة تلك الأماكن على أرض الواقع وفي قلب الجمال الطبيعي.// انتهى //21:30ت م0088