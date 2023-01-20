الرياض 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واستفوّق فريق ضمك على ضيفه فريق الفتح بنتيجة 3 - 1 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم في ملعب ضمك بخميس مشيط، ضمن مباريات الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 - 2023.وكان الفتح من بدأ بالتسجيل في الدقيقة 10 عن طريق مدافعه علي الزبيدي، إلا أن أصحاب الأرض رفضوا أن تمضي المباراة بهذا الشكل، لاسيما وأنها أول مباراة يلعبها ضمك في ملعبه هذا الموسم، إذ عاد للمباراة بهدف التعادل عن طريق مهاجمه الجزائري هلال عربي سوداني عند الدقيقة 72، ثم تابع تفوقه بهدفٍ ثانٍ سجله مهاجمه البرازيلي برونو دوارتي في الدقيقة 83، واختتم أهداف ضمك لاعب الوسط دوماغوج انتوليتش 90 - 12.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى النقطة 21 في المركز السادس بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما تجمد رصيد الفتح عند 18 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //21:40ت م0090