تبوك 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واساختتمت مساء اليوم على الصالة الرياضية بمدينة الملك خالد الرياضة بتبوك, بطولة المنطقة الشمالية لكرة الطاولة للفردي والزوجي بمشاركة أكثر من 50 لاعباً في جميع الدرجات يمثلون 11 نادياً من مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية.وتأتي هذه البطولة التي استمرت على مدى يومان ضمن البرنامج الزمني للاتحاد السعودي لكرة الطاولة لبطولات المناطق للفردي والزوجي للموسم الرياضي 2023/2022, للتأهل والمشاركة في بطولة الأمير فيصل بن فهد للفردي والزوجي لكرة الطاولة وبطولات الصعود.وحصدت أندية منطقة تبوك على أغلب بطاقات التأهل, ففي درجة النأشين تأهل اللاعب سعود الجهني من نادي الحوراء، وعمار البلوي وعبدالرحمن غبان من نادي الخالدي، وخالد البارقي من نادي الصقور, وفي درجة الشباب تأهل اللاعب أحمد غبان من نادي الخالدي، وعبدالرحمن قنديل من نادي الحوراء، ومهند البارقي ونواف الشمراني من نادي الصقور, وفي الدرجة الأولى تأهل اللاعب بهجان القرني من النادي الوطني، ومحمد الوحشي من نادي الخالدي، وباسل المزدني من نادي جبة، وفوزي الجهني من نادي الحوراء.يذكر أن هذه البطولة شهدت المشاركة الأولى لطاقم تحكيم نسائي من منطقة تبوك.// انتهى //21:52ت م0092