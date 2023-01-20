الدمام 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واستأهل فريقا الحزم والهدى إلى بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب بدايةً من الموسم الرياضي القادم 2023-2024م، عقب فوزهم في المواجهات التي جرت اليوم، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الشباب.وتمكّن الحزم من كسب الحزم منافسه الهلال بنتيجة 31-22، فيما تغلّب الهدى على الخويلدية بنتيجة 36-22، ليتأهل الحزم والهدى إلى نهائي البطولة، ويضمنان الوصول إلى الدوري الممتاز الموسم القادم، فيما سيلعب الهلال مع الخويلدية مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.ومن المقرر أن تقام غدًا، المباراة النهائية بين الحزم والهدى عند الساعة 2:30 مساءً، ويسبقها مواجهة الهلال والخويلدية في تمام الساعة 1:00 مساءً لتحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك على صالة وزارة الرياضة بالدمام.// انتهى //22:07ت م0093