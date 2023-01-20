أبها 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بأبها غداً، "المعرض السعودي الدولي للتسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية - SIDMC"، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة تطوير عسير وبنك التنمية الاجتماعية، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط.ويقدم المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، العديد من ورش العمل التي تشمل : تصميم واستضافة المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها، أعمال التصميم الجرافيكي والهوية التجارية مع توضيح أهم خدمات الأمن السيبراني وحماية المواقع وتأمينها من الاختراقات الإلكترونية.ويهدف المعرض والفعاليات المصاحبة له إلى التعريف بأحدث المفاهيم الاقتصادية في مجال التجارة الإلكترونية من خلال عشرات المتحدثين الذين سيقدمون أوراق عمل وورش مصاحبة في مجال التسويق وأنظمة التجارة الالكترونية، والتي تشمل "التجارة الإلكترونية" و "الاستيراد الآمن والسريع في التجارة الإلكترونية" و"صناعة العلامة التجارية الشخصية" و"مهارات خدمة العميل" و"المشاريع الريادية في التجارة الإلكترونية" و"المركبات المسيرة في خدمة التجارة الإلكترونية" و"أهمية إدارة سلاسل الإمداد في ربحية وأداء التجارة الإلكترونية" و"آلية تنفيذ التطبيقات وتشغيلها" و"الالتزامات الضريبية للمتاجر الإلكترونية" و"كيف تكون مصدر دخل من التجارة الإلكترونية" و"طريقة إنشاء متجر إلكتروني من الصفر" و"أهمية الاتصال المؤسسي لريادة الأعمال والشركات" و" استراتيجيات نمو الشركات الناشئة" و" الانتقال من offline الى online" و"التسويق العقاري الإلكتروني".وأكد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن المعرض يشكل فرصة كبيرة وحلقة وصل بين رواد التجارة الإلكترونية بالمنطقة، ونقلة نوعية للتعرف أكثر على التجارة والتسويق الإلكتروني والاستفادة من رواد هذا المجال، مشيراً إلى أن المعرض يتميز بتجدده المستمر في جميع دوارته لمواكبة التطورات التقنية التي يشهدها عالم التجارة الإلكترونية وتوجه الشركات الناشئة، بهدف نشر ثقافة التسويق والتجارة الإلكترونية ، بما ينسجم مع توجهات وطموحات استراتيجية تطوير منطقة عسير المستمدة من رؤية المملكة 2030، علاوة على نشر التوعية بكيفية بناء المواقع والمنصات والتطبيقات الإلكترونية في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية، ومواكبة للنمو العالمي في التجارة الإلكترونية.// انتهى //22:13ت م0094