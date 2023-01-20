رفحاء 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسأعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم، عن إقامة "دوري شتاء درب زبيدة" لكرة القدم، والذي سيقام على ملعب لينة لكرة القدم، ضمن فعاليات مهرجان شتاء درب زبيدة "الوجهة شمالية" المقام بقرية لينة التاريخية ،وينطلق الخميس المقبل.وأوضحت الهيئة أن نظام البطولة هو "خروج المغلوب"، مشددةً على التقيد بكامل الشروط والقوانين، والتزام بالاحترام وروح المنافسة.وبينت أن التسجيل في البطولة سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وأركان التسجيل الموجودة في مواقع الفعاليات.// انتهى //22:17ت م0095