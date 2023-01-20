الرياض 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واستعادل فريق التعاون مع ضيفه فريق الشباب بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما اليوم في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.وكان الشباب السباق بالتسجيل عن طريق مدافعه متعب الحربي عند الدقيقة 41، في حين أدرك التعادل للتعاون لاعب الوسط الإسباني ألفا مدران عند الدقيقة 75.وبهذه النتيجة ورفع الشباب رصيده إلى 28 نقطة من 14 مباراة، ليحتل المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يأتي التعاون في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.// انتهى //22:52ت م0100