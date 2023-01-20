ليبرفيل 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واساستقبل فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجابون عبد الرحمن بن سالم الدهاس، بمناسبة انتهاء فترة عمله.وأشاد فخامته خلال الاستقبال بالعلاقات الثنائية القائمة بين المملكة وجمهورية الجابون، وبدور السفير الدهاس في تطوير العلاقات الثنائية أثناء فترة عمله، متمنياً له التوفيق والسداد.// انتهى //23:31ت م0101