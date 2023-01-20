طرابلس 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسأكد رئيس اللجنة الأفريقية للمصالحة الليبية محمد الحسن لبات، أنه لا يمكن التوصل لصيغ سياسية لحل الأزمة الليبية دون مصالحة وطنية مركزية، عاداً أن تعيين أفريقي لتولي إدارة بعثة الأمم المتحدة بليبيا أمر مشجع.وقال في تصريح اليوم، أن الحديث عن مسائل خلافية في‎ ليبيا مثل العلم والنشيد أمر مبالغ فيه، مشدداً على أن الحلول العسكرية للمشكلات الأفريقية أمر مرفوض.// انتهى //23:33ت م0102