القاهرة 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسحقق فريق سموحة فوزًا ثمينًا على مضيفه فريق سيراميكا كليوباترا، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، خلف سيراميكا كليوباترا بنفس عدد النقاط في المركز العاشر.وفي منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق نادي غزل المحلة مع مضيفه المصري البورسعيدي بهدف لكل منهما ليرفع غزل المحلة رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع فيما أصبح رصيد المصري 19 نقطة بالمركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.// انتهى //23:33ت م0104