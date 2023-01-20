الأحساء 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم، معرض نادي الطيران السعودي، يرافقه معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، حيث كان في استقبالهما ممثل شركة مطارات الدمام نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل التجاري المكلف وليد آل هزاع، وعضو مجلس إدارة نادي الطيران السعودي عايد القاسمي، ومدير مطار الأحساء محمد العنزي.واطلع سموّه خلال لقاءه مع مجموعة من أعضاء نادي الطيران السعودي وملاك الطائرات الخفيفة والرياضية على أنشطة الطيران الخاص التي ينظمها النادي وعن فعالية رحلات Fly-in التي تجمع الأعضاء ضمن رحلات جوية جماعية والذي تهدف إلى تشجيع السياحة والتعرف على الاماكن السياحية والتاريخية لمحافظة الأحساء.عقب ذلك، قام سموّه بجولة في ساحة طيران المطار يرافقه معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تفقد خلالها طائرات المشاركين البالغ عددهم (١٨) مشارك من السعودية وعدد من دول الخليج وبحضور جماهيري تجاوز أكثر من ٥٠٠٠ زائر من المختصين والعوائل والأطفال.وأشاد سموّه بجهود القائمين على المعرض من مختلف الجهات بالمحافظة، مثمناً مبادرة نادي الطيران السعودي والتسهيلات الذي تم تسخيرها من قبل شركة مطارات الدمام لتنظيم المعرض الذي نال على استحسان الجميع.// انتهى //23:44ت م0106