أبها 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسيعقد مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية في نسخته الثانية، ندوات حوارية وورش عمل متخصصة عن تاريخ هذه الفنون، وأساليبها، ودلالاتها، وأزيائها، وتشكيل الفرق الأدائية، وذلك خلال فترة إقامة المهرجان من 21 حتى 27 يناير الجاري، بالتعاون مع نادي أبها الأدبي.ويتضمن البرنامج الثقافي للمهرجان؛ الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية، 14 ندوة حوارية وورشة عمل بمشاركة أدباء وباحثين ومتخصصين، تقام يومياً في مقر النادي الأدبي، حيث تنظم الندوة الحوارية عند الساعة الواحدة ظهراً، وتعقد ورش العمل عند الثالثة عصراً؛ بهدف التعريف بعراقة وأصالة الفنون الأدائية الجبلية محلياً ودولياً، وتعزيز التواصل الثقافي الدولي، وإبراز ما تتحلى به الفنون الأدائية الجبلية من دلالات ومعانٍ إنسانية عميقة.ويشهد يوم السبت 21 يناير، عقد ندوة حوارية بمشاركة الدكتور سعيد الدحية، والدكتور معجب الزهراني، وعلي مغاوي، ويسلط خلالها الضوء على تاريخ الفنون الأدائية الجبلية في جزيرة العرب، إلى جانب تنظيم ورشة عمل بعنوان (القط العسيري بأنامل عالمية) وتقدمها آلاء مغاوي.وتقام يوم الأحد 22 يناير ندوة حوارية بعنوان (الميثولوجيا والجبل: هل ساهمت الأساطير في ثراء الفنون الأدائية الجبلية وتنوعها؟)، يتحدث فيها كلٌّ من نوفل الشرقاوي من المغرب، والدكتور عبدالله إبراهيم من المغرب، وإبراهيم طالع الألمعي، فيما تعقد ورشة عمل تحت عنوان (الفرق الشعبية الجبلية: كيف تتشكل؟) يقدمها محمد سعيد الزهراني.وفي يوم الأثنين، تعقد ندوة حوارية بعنوان (الحكايات الشعبية: بساط الجدات السحري) بمشاركة الدكتور سمير الضامر، والدكتور أحمد العدواني، وسمير الزهراني، فيما تقدم منيرة الربيعة ورشة عمل بعنوان (الزي الجبلي بألوان زاهية).ويجري في يوم الثلاثاء 24 يناير، عقد ندوة حوارية بعنوان (دلالات الألوان في أزياء الفنون الأدائية الجبلية)، يشارك فيها سمير الزهراني وكوثر الأربش والدكتورة ليلى صالح البسام، وتقدم الدكتورة الريم الفواز ورشة عمل حول مقاصد ودلالات الفنون الأدائية الجبلية.وفي يوم الأربعاء 25 يناير، تعقد ندوة حوارية بعنوان (الفنون الأدائية الجبلية النسائية: عالمٌ من الثراء والتنوع)، تشارك بها الدكتورة ميساء الخواجا، والدكتورة نوف الغامدي، والأستاذ فايز الغامدي، إلى جانب ورشة عمل حول توثيق الفنون الأدائية الجبلية يقدمها عبدالكريم العدواني.ويشهد يوم الخميس الندوة الحوارية حول تجربة برنامج "طروق السعودية" في توثيق الفنون الجبلية في منطقة عسير، بمشاركة أحمد قرقناوي، ورهاف قصاص، والدكتور سلطان الصالح، والدكتور هيثم شقرون من تونس، والدكتورة رائدة قطي من تونس، وسعد الثنيان، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان (أدوات بسيطة تصنع موسيقى خالدة) تقدمها الدكتورة علياء العربي من تونس.وفي يوم المهرجان الأخير، يوم الجمعة، تعقد ندوة حوارية بعنوان (سيمائية الفنون الأدائية الجبلية) يشارك بها الدكتور عادل خميس الزهراني والروائية الدكتورة زينب الخضيري والدكتور حسن النعمي، ثم ورشة عمل بعنوان (ألحان جبلية وصلت العالمية) يقدمها الدكتور فراس الطرابلسي.// انتهى //23:52ت م0107